Keelesäuts. Võõrnimede käänamine

Etteütlusele eelneval nädalal jagab Vikerraadios keelevihjeid Instagrami suunamudija @oigekirjagurmaan, kes tutvustab levinumaid keelevigu ja aitab paremini valmistuda kirjutamiseks. Emakeelepäeva keelesäuts on pühendatud võõrnimede käänamisele.

Näiteks otsingumootor Google. Öeldes "Ta on Google'i töötaja" jääb Google kirjapilt alles, kuid nimele lisandub ülakoma ja käändelõpp -i.

Seda seetõttu, et välja hääldamisel lõppeb tehnoloogiafirma nimi kaashäälikuga – Google – L. Aga kirjapilt hoopis täishäälikuga. Google – E. Sama reegel kehtib ettevõtete Skype ja YouTube nimede kirjutamisel.

Tähelepanelik tuleb olla ka nende nimede kirjutamisel, kus kirjapilt lõppeb kaashäälikuga, ent seda välja ei hääldata, näiteks prantsuse kirjanik "dümaa" ja veinipiirkond "bordoo". Neile kõigile lisame käändelõpu ülakoma abil.

Aga nende nimede puhul, kus hääldus ja kirjapilt langevat kokku, ülakoma tarvis pole. Seetõttu ei teki seda ka näiteks Facebooki nime käänamisel. Facebook : Facebooki : Facebooki, kõik ülakomata.

Tähele tasub panna ka seda, et kuigi need nimed on võõrapärased, ei ole tegu kaldkirja vajavate tsitaatsõnadega. Võõrnimed kirjutame ikka püstkirjas.

"Keelesäuts" on Vikeraadio eetris 8.–15. märtsini kell 8.55.

PS. Nädala jooksul kõlavates keelesäutsudes peitub ka spikker, mis päriselt abistab esmaspäeval, 15. märtsil kell 10.25 algava Vikerraadio e-etteütluse kirjutamisel.