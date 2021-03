Keelesäuts. Refleksioon

Nagu mitmed teised võõrsõnad, on ka see jõudnud eesti keelde ladina keelest, kus selles sõnas on x-täht. Reflexio. Tagasipööramine.

Ladina keelega on kord juba selline lugu, et eesti kirjakeeles saab x-ist ks-ühend. Tihti lipsab ks-i juurde ka t-täht, mis sinna tegelikult ei sobi. Niisiis kirjutatakse sõna "refleksioon" ilma ühegi t-täheta. Refleksioon. Kokku 11, mitte 12 tähte.

Olgu ka lisatud, et refleksioon ei ole vaid peegeldus, vaid tähistab ka filosoofilist mõtete ja elamuste analüüsi. Sellegipoolest mõlema tähenduse puhul ilma t-täheta.

