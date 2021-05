Keelesäuts. Palju-palju õnne!

Kui kellelgi on sünnipäev, siis on kombeks teda õnnitleda. Üks lihtne viis selleks on öelda "Palju-palju õnne!". Kui sama õnnesoov tuleb aga kirja panna, võib tekkida kõhklus, kuidas seda teha: kas kahe "palju" vahele tuleks kirjutada sidekriips või koma?

Õige vastus on, et võib mõlemat moodi. Palju-palju saab kirjutada nii sidekriipsuga kui ka komaga. Samamoodi saab kirjutada ka näiteks kaugel-kaugel, väga-väga, kiiresti-kiiresti, tean-tean. Selline ühesuguste sõnade kõrvutamine, olgu siis sidekriipsu või komaga, muudab tähenduse intensiivsemaks ja toob õnnesoovi puhul sünnipäevalapsele loodetavasti kahekordselt õnne.