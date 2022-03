Keelesäuts. Tsitaatsõnade käänamine

Seekordne soovitus käsitleb tsitaatsõnu. Need on puhtalt võõrkeelsed sõnad, mis kirjutatakse eesti keeles täpselt nii, nagu nad on ka lähtekeeles.

Tsitaatsõnade eestikeelsesse teksti sattudes märgime neid sõnu kursiivis, ning kui peaks tekkima vajadus lisada käändetunnus, lisame selle ülakoma abil. Näiteks kirjutades munatäidisega pirukast quiche (hääldus [kiš]), tuleb see kirjutada kursiivis. Kirjutades "ma sõin quiche'i", tuleb kursiivis tsitaatsõna järele ülakoma ja käändelõpp -i.

Võõrkeelne tsitaatsõna on eesti keeles alati väikese algustähega (välja arvatud lause alguses). Isegi siis, kui originaalkeeles on see suure tähega. Nii on lähtekeeles suurtähega saksa tiitel frau või Ameerikas suure algustähega kirjutatav püha halloween eesti tekstis kursiivis ja läbivalt väikeste tähtedega.

Peaaegu alati saab tsitaatsõnade asemel kasutada ka eesti keele omasõnu. Nii soovitan öelda näiteks croissant'i asemel sarvesai, tax-free asemel käibemaksuvaba, follower'i asemel jälgija ning comeback'i tegemise asemel võib keegi või miski tagasi tulla või naasta.