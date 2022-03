Joosep Susi: etteütlus on omamoodi paranoiline ja natukene lollakas nähtus

Tänavuse e-etteütluse teksti üks autoritest Joosep Susi sõnas, et kuigi e-etteütluse tekst on tavaliselt absurdselt kõlav ja võib mõjuda keelepilana, siis on aitab see ikkagi teadvustada korrektset eesti keelt.

Tänavune tekst on inspiratsiooni saanud Juri Lotmanist. "Tegu on sedavõrd olulise inimesega ja Juri Lotmani sünniaastapäeva tähistamise lainel on ilmselt väga paljud humanitaarid olnud juba mitmeid kuid," ütles ta ja lisas, et tegelikult ei ole e-etteütluse tekst raske. "See sõltub muidugi taustsüsteemist, kui vaadata näiteks teise ja kolmanda kooliastme suunas, siis seitsmenda-kaheksa klassi teadmiste pagas peaks olema küllaldane, et see etteütlus väga edukalt sooritada."

"Tegemist on paranoilise ja natukene lollaka nähtusega, et meil on paranoiline tähelepanu mingitel keele veakohtadel, see tekst on tavaliselt absurdselt kõlav ning tegu on mingis mõttes keelepilaga, aga see on lõbus mäng, et teadvustada korrektset eesti keelt ja seda, et me võiksime mõelda keele erinevate ühikute peale," ütles Susi.

Möödunud e-etteütluste põhjal on tekkinud ka lai veakohtade statistika. "Veakohad joonistuvad välja erinevalt, kui vaatame välja edukamaid etteütlusi, siis seal on ühte tüüpi veakohad, aga läbivalt ikkagi sellised põhiküsimused nagu -lik ja -likkus, kuidas kirjutada ja kuidas käänata, kindlasti ka komade panemised," sõnas ta ja kinnitas, et selliseid küsimusi on palju. "Tüüpilised kategooriad, mida õpetatakse juba põhikooli hakul."

"Tänavusel etteütlusel on mitu kohta, mida võib kirjutada näiteks nelja moodi, me oleme sinna teadlikult pannud sisse ka kohti, millele võikski mõelda, mis situatsioon ma kirjutan läbi suure tähega, mis situatsioonis kasutan jutumärke," nentis Joosep Susi.