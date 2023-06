Muuseumikaardi juhi Kert Kase muuseumisoovitused: Ilon Wiklandist uneversumini

Tervisemuuseumi "Uneversum"

Unel on meie vaimsele ja füüsilisele tervisele ülioluline roll, ka suvel, kui kipume unetunde saama tavapärasest vähem. Eesti tervisemuuseumi uuel "Uneversumi" näitusel saame teada, miks on uni üldinimlik vajadus, mis une ajal meie kehas toimub ja kaasa ka praktilisi nippe oma unetervise eest hoolitsemiseks.

Lisaks Tervisemuuseumile on unetervise sel aastal fookusesse toonud veel kaks Eesti muuseumit. Uneversumiga samaaegselt avatud Eesti teatri- ja muusikamuuseumi näitus "Unede torn" keskendub unenägude ja loovuse omavahelistele seostele. Sügisel Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis avatav näitus uurib aga aega ja ruumi unele.

Virumaa muuseumide välinäitus "Linlane liigub" Rakveres

Kes suvel Lääne-Virumaale satub, soovitan külastada Virumaa muuseumide välinäitust "Linlane liigub", mis on saanud inspiratsiooni tänavusest liikumisaastast ja kulgeb mööda suvist Rakvere Tsentrumi ja Turukaubamaja vahelist jalakäijate promenaadi.

Eestlased hakkasid aktiivsemalt ja teadlikumalt liikumisega tegelema 19. sajandi lõpus, võttes eeskuju baltisakslastelt. Näitus annab hea ülevaate nii populaarsematest spordialadest tsaariaja lõpus ja vastiseseisvunud Eesti vabariigis kui ka kohtadest, kus Rakveres sporti tehti. Uutele teadmistele lisaks saab välinäituselt kaasa ka sõõmu värsket õhku ja hea koguse igapäevastest vajalikest sammudest.

"Kunst antropotseeni ajastul" Kumu kunstimuuseumis

Esimesena Eestis rohelise muuseumi märgise pälvinud Kumu kunstimuuseum näitab ilmekalt, kuidas muuseumid tunnetavad vastutust keskkonnahoidliku ja jätkusuutliku suuna näitajana.

Antropotseen ehk praegune inimese ajajärk on üks enim maailma ja keskkonda mõjutanud ajastu. Samanimeline näitus vaatleb, kuidas kunst kajastab inimtegevuse mõju keskkonnale. Teemade hulka kuuluvad nii põlevkivi kaevandamine, põllumajandus, turbatööstus kui ka metsaraie – teemad, mis on akuutsed praegu, aga Eesti kunstis laialt esindatud ka juba pool sajandit tagasi.

Näituse loomisel katsetas muuseum erinevaid meetodeid, kuidas säästa ja korduvkasutada materjale, et vähendada muuseumi mõju keskkonnale. Nii on näiteks näitusegraafika hiljem komposteeritav ning osa seinu kaetud harjumuspäratult vaid õrna ja ebaühtlase värvikihiga.

Iloni imedemaal "Vanaema ja vanaisa juures"

Ilon Wiklandi elus on vanavanematel olnud oluline roll. Haapsalus üles kasvanud Rootsi illustraator, kelle visandatud tegelaskujusid teavad ja tunnevad kõik eestlased Astrid Lindgreni raamatutest, elas kuni emigreerumiseni enda vanaema ja vanaisa juures, kuid ei näinud neid oma hilisemas elus enam kunagi. Lisaks sellele on tema loometeele sattunud palju illustratsioone, mille on ta loonud just vanavanematest või nendest inspireeritult.

Näitusel "Vanaema ja vanaisa juures" saab näha valikut Wiklandi originaaltöid nii 1950. aastatest kui ka 2000. aastate alguses valminud akvarelle. Muuhulgas aitab näitus lahti mõtestada vanavanemate olulisust ja rolli meie kõigi elus.

"Hüpervõrk" Kai kunstikeskuses

Islandi staarkunstniku Hrafnhildur Arnardóttiri ehk Shoplifteri kunst lööb laineid kõikjal maailmas ja seda enam tasub sel suvel seada sammud Noblessneris asuvasse Kai kunstikeskusesse, kus avati vaid mõni nädal tagasi kunstniku isikunäitus "Hüpervõrk". Spetsiaalselt Kai ruumide jaoks loodud ruumiinstallatsioon kujutab endast hiiglaslikku sünteetilistest juustest loodud kiudmassi, mis lookleb labürindina vaataja ümber.

Shoplifteri meelismaterjaliks on tehisjuuksed, millest armastab kunstnik luua värviküllaseid ja mõnevõrra apokalüptiliselt mõjuvaid kiudmasse, mida on vaatajad võrrelnud muinasjutumetsa ja juuksekatedraalina. Kai kunstikeskusesse loodud teose ettevalmistus võttis aega kolm kuud, nõudis hoolikat planeerimist ja palju käsitööd. Kai näitusel kasutatud tehismaterjal on taaskasutatav ja pärast siinse näituse lõppu kasutab kunstnik neid juba järgmiste installatsioonide loomisel.

"Elu läbi maatriksi" Eesti Rahva Muuseumis

Veel üks natuke teistmoodi käsitööna valminud kunstinäitus "Elu läbi maatriksi" ootab Eesti Rahva Muuseumis. Sealne osalussaal on loodud kunstnikele loomingu ja ideede väljendamiseks ning mille elluviimiseks aitab muuseum omalt poolt vahendite ja kogemustega.

Praegu on ERMi osalussaalis avatud näitus nöörikunstist – kunstiliigist, kus korrapäraste punktide ühendamisel tekivad mustrid. Sirgeid "jooni" mustrisse sidudes tekib illusioon kõrverpinnast, mis koos tumeda ruumilahenduse loob erakordse tunde.