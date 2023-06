Maarja Loorentsi suvised näitusesoovitused: helikunst ja uus muuseum

Valik Eesti kaasaegset fotokunsti Fotografiskas

Näitusel osalevad kunstnikud: Hedi Jaansoo, Cloe Jancis, Eve Kiiler, Mari-Leen Kiipli, Karel Koplimets, Paul Kuimet, Marge Monko, Tanja Muravskaja, Birgit Püve, Silvia Sosaar ja Ruudu Ulas

Kuraator: Kaisa Maasik

Graafiline disain: Anna Kaarma

Loorets selgitas, et lisaks rahvusvahelistele näitustele on Fotografiska esimesel ja kuuendal korrusel väljas 11 kohaliku fotokunstniku tööd. Loorentsi sõnul võib väljas olevaid autoreid pidada Eesti fotokunsti tippudeks. "Nad on kindlasti kuraator Kaisa Maasiku poolt valitud sellised kõige kõnekamad näited," märkis ta.

"Ühelt poolt tegeletakse nii keskkonna ja linna teemadega kui ka indiviidi iseendaga ja inimese kujutamisega. See on tõesti selline väga tore ülevaade sellest, mida Eesti fotokunst endast kujutab, kes need Eesti fotokunstnikud on ja millist loomingut nad siis esindavad," selgitas Loorents.

Eesti naisgraafikute näitus "Läbi su silmaterade musta kuru" Kumus

Näitusel osalevad kunstnikud: Concordia Klar, Silvi Liiva, Marju Mutsu, Naima Neidre, Kaisa Puustak, Marje Taska, Vive Toll, Aili Vint, Mare Vint ja Marje Üksis

Kuraatorid: Maria Arusoo, Eha Komissarov, Eda Tuulberg

Näituse kujundus: Edith Karlson, Maria Luiga

Graafiline disain: Brit Pavelson

Koordinaator: Magdaleena Maasik

Näituse korraldaja: Tõnis Medri

Näitus toob kokku Eesti naisgraafikute 1960.–1980. aastate loomingu. "See näitus on väga rikkaliku väljapanekuga, seal on väga palju erinevaid teemasid – naiseks olemine, naise suhe looduse ja iseendaga," sõnas Loorents.

Samuti annab näitus Loorentsi sõnul hea ülevaate tol ajal loodud graafikast. "Mis on veel tore, on see, et need naised olid kõik omavahel sõbrad ja nad jagasid stuudiot. Ka selline nende omavaheline lähedane suhe tuleb tegelikult sellelt näituselt välja. Nad innustasid üksteist ja olid ka kindlasti sellised valusad kriitikud. See on väga tore suvine ja mõnus näitus."

Helikunstinäitused "Sõna saab heli" ja "Aja rajad" Telliskivi Loomelinnakus

Näitusel "Sõna saab heli" kohtuvad kunstnikud: Erik Alalooga, Katrin Enni, Liisa Hirsch, Raul Keller, Mari-Liis Rebane, Sten Saarits ja Taavi Suisalu

Näituse kuraator: Aivar Tõnso

Näitusel "Aja rajad" kohtuvad kunstnikud Martin Recker ja Paul Hauptmeier

Näituse meeskond: Jaanus Juss, Mikk Lankots, Sigrid Kaljund, Bianka Soe, Joonas Parve

Teksti tõlkija: Kaisa Kaer

Loomelinnaku Rohelises saalis on väljas eesti helikunstnike näitus "Sõna saab heli". Teine helikunsti näitus on koha sisse seadnud seni külastajatele suletud olnud endise tootmishoone ehk B-hoone koridoris, kuhu saksa kunstnike duo Martin Recker ja Paul Hauptmeier on loonud 60-meetri pikkuse helikunsti installatsiooni "Aja rajad".

"See on midagi täiesti teistsugust ja erilist. Seal on nii heli, visuaalne pool, valgus. Meie meeltele väga huvitavad elamused," kommenteeris Loorents.

Popkunsti muuseum Poco Rotermanni kvartalis

Möödunud nädalal avas Tallinnas uksed popkunsti muuseum Poco. "See on Rotermanni toonud sellise hea ja värske hingamise," kommenteeris Loorents. Kindlasti on see märgiline kunstisündmus, millest võiks suvel osa saada."