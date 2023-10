Galerii: Vabaduse galeriis avati Eve Kiileri näitus "Igaüks on kodus"

Fotokunstnik Eve Kiiler on viimaste aastate loomingus keskendunud linnamaastiku ja aja kihistuste representatsioonile. Tema hiljutised linnamaastike näitused on "Võttepaik mere ääres" Vabaduse galeriis (2020), "Kõik teed viivad mereni" Haapsalu Linnagaleriiis (2021) ja "Üksi linnas" TLÜ Akadeemilise raamatukogu galeriis (2022). Kiileri linnamaastike sarjad olid väljas esimesel Riia kaasaegse kunsti biennaalil ja festivalil "Fictions Documentaries" Carcassonne'is Prantsusmaal.

Näitusel "Igaüks on kodus" on kunstnik toonud vaataja ette Haapsalu, Narva ja Pärnu, kuid tema fotodel ei avane ei turistlikud ega ka koduajakirjadest tuttavad vaated, neil pole ka ei ajaloolilisi ega kaasaegseid arhitektuuripärleid. Eve Kiileri tähelepanu on köitnud see osa linnast, millel praegusel ajal ei ole "tellijat". Nii nagu ka väljapaneku pealkirjas osutatakse, on kunstniku pilk Haapsalus, Narvas ja Pärnus jäänud elukeskkonna, peamiselt individuaalmajade mitmekesisele aegruumile, kus kõrvuti eksisteerivad ümberehitamise protsess ja ka pikaajalise kasutuse jäljed.

Kodumajade kõrval on tähtis roll ka aedadel – kujundatud taimestikul ja ka vabalt kujunenud linnalooduse saarekestel. Kunstnik ise on öelnud, et ta huviobjekt on varasematel aastakümnetel ehitatud asumid, kus elanike tegevuse jäljed on kujunenud pika aja jooksul; kus ikka ja jälle ilmnevad vahealad, mida ei ole jõutud normeeritult kujundada, kus elanikud on oma koduõuel rakendanud isikupäraseid argiesteetika lahendusi. Vahealad, mis on nende elanike nägu ja nende identiteedi oluline osa.

Eve Kiiler on lõpetanud sisearhitektuuri eriala ERKI-s (1986) ja kultuuride uuringute magistriõppe Londoni Ülikooli Goldsmithsi kolledžis (2003). Alates 2015. aastast on ta Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi õppejõud.

Eve Kiileri näitus "Igaüks on kodus" on Vabaduse galeriis avatud 8. novembrini.