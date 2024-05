Uus näitus annab ülevaate Ilon Wiklandi loometeest läbi aastakümnete

Ilon Wikland on kõige enam tuntud Astrid Lindgreni teoste illustreerijana, kuid on teinud koostööd ka teiste autoritega. Lisaks raamatuillustratsioonidele näeb väljapanekul Wiklandi kujundatud postkaarte ja marke ning esmakordselt ka lehekülgi tema visandiplokist.

"Pealkiri "Iloni pildi vägi" on tulnud mõttest, et Ilon on ise väikest kasvu kleenuke naisterahvas, aga illustratsioonide kogus ja levik maailmas, ja see, kuidas erinevate põlvkondade inimesed on neid nautinud, on vägev," ütles näituse kuraator Katrin Ehrlich.