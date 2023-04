Iloni Imedemaa kogusse lisati Ilon Wiklandi 88 seni teadmata visandit

Liesel Meier-Wiedenbach tõi seniteadmata visandid Saksamaal asuvasse Wilhelm Buschi muuseumi, kus oli parasjagu üleval näitus, mille raames eksponeeriti ka Iloni Imedemaa kogust pärit Ilon Wiklandi teoseid ja ta soovis need annetada just Iloni Imedemaale.

"Kontrollisime, vaatasime, et tõesti on Ilon Wiklandi käekiri ja kui näitust Hannoveris maha võeti, siis meie peavarahoidja Eve Otstavel sai need tööd endaga Haapsallu kaasa," sõnas Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts.

Meier-Wiedenbach töötas Maarja Kõutsi sõnul Ilon Wiklandi juures lapsehoidjana aastatel 1959–1960, seega on tema käes olnud visandid pärit ilmselt sellest ajast. Kõuts ütles, et töö katalogiseerimisega on pooleli, kuid annetuse hulgas on visandeid nii Astrid Lindgreni teostesse ("Päevanurme") läinud töödest kui ka teiste rootsi autorite jaoks tehtut.

"Visandid on meie kogus väga teretulnud lisandus," kinnitas Kõuts. "Kunstnikud ise ei peagi võib-olla visanditest kuigi palju [lugu], et nende jaoks on tähtis ikkagi lõpp-produkt, aga meile, muuseumitöötajatele, on see väga hea võimalus jälgida kunstniku tööprotsessi, et kuidas tema mõte on liikunud ja kuidas need pildid on sündinud."

Annetatud visandid on Kõutsi sõnul plaanis tulevikus näitusele panna, kuid hetkel pole veel teada, millal see teostub.