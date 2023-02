llon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia võitis Kirke Kirt

Konkursi tseremoonia kuupäev pole juhuslik. Pühapäeval sai 93-aastaseks Rootsis elav Eestist pärit illustraator Ilon Wikland. Temanimelise noore kunstniku preemia konkursi võitis tänavu Kirke Kirt Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist, kelle puhul tõi žürii välja suurepärast maalitehnika valdamist ja dünaamilisuse ning loomulikkusega silma paistnud illustratsioone. Tema juhendaja on Ave Ojaberg. Just illustratsioonide tegemine on Kirdile südamelähedane.

"See oli lihtsalt nii armas ja tore. Sulle antakse lugu ja mu vanemad on ka alati rääkinud, et ma võiksin kunagi tulevikus raamatuid illustreerida. See oli lihtsalt selline ideaalne võimalus katsetada seda," rääkis Kirt "Aktuaalsele kaamerale."

9. korda peetud konkursile laekus 41 teost. Osalejatel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ja vähemalt kaks illustratsiooni eesti rahvajutule "Luhast leitud naine". Konkursi žürii liige Urmas Viik ütles, et nagu ka varasematel aastatel olid tööd eeskätt klassikalise illustratsiooni põhised. Ta julgustab noorte kunstnike juhendajaid, et nad vaataksid illustratsioonile avarama pilguga.

"Siin võiks olla võib-olla rohkem erinevaid mängulisi tehnikaid. Kollaaži, kas või fotot näiteks. Foto ei tähenda seda, et on lihtsalt üks pildistatud nägu, vaid ka illustratsioonis võib lavastada erinevaid ruumilisi olukordi ja seda pildistada. Neid võimalusi on tegelikult hästi palju," rääkis Viik.

Konkursitööde näitus on Iloni Imedemaal avatud 26. märtsini.