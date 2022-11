Noored kuraatorid avasid Iloni Imedemaal näituse

Neli Eesti last õppisid Islandilt alguse saanud projekti raames Haapsalus Iloni Imedemaal kuraatoritööd. Nüüd on nende pingutused vilja kandnud ning Iloni Imedemaal avati laste endi koostatud näitus, mille jaoks valmistasid kunstiteosed nende eakaaslased.

Islandilt alguse saanud rahvusvaheline projekt "Veetilk" laseb lastel proovida, kuidas käib näituse koostamine ühes tuntud muuseumis. Taani lapsed õppisid seda Hans Christian Anderseni muuseumis ja soomlased Muumimuuseumis, Eesti lapsed Elsa Johanna Talvistu, Ann Matilde Saar, Moona Ojasoo ja Kriim Kannimäe panid näituse "Märka loodust" kokku Iloni Imedemaal Haapsalus.

"Ma ei ole kunagi varem näitust teinud ja see oli nii lahe vaadata, kuidas iga korraga, kui ma siia tulin, oli juba osa näitusest üleval. See oli kõik minu jaoks nii lahe ja uus," rääkis Talvistu.

Noored kuraatorid kogusid näituse jaoks töid Läänemaa koolides õppivatelt eakaaslastelt. Kunstiteosed olid väga eriilmelised, ulatudes joonistustest video ja skulptuurini.

Ann Matilde Saar tahaks ka tulevikus mõne näituse kokku panna. "Kindlasti sooviksin, sest see oli põnev. Natuke närvesööv ja väga lõbus," ütles ta.

Nagu ütleb näituse pealkiri "Märka loodust", käsitleb see keskkonnateemasid.

Iloni Imedemaa juhataja Maara Kõuts ütles, et loodushoid on tänapäeva noorte jaoks tähtsaö kohal.

"Aga me ei keskendu siin näitusel ainult negatiivsetele mõjudele, mis looduses on saastumise tõttu juhtunud, vaid me keskendume ka positiivsele, mida lapsed looduses märkavad, kus nad käivad, millised on nende lemmikpaigad looduses ja mida loodus neile annab," selgitas Kõuts.

Näitus "Märka loodust" jääb Iloni Imedemaal avatuks järgmise aasta 8. jaanuarini.