llon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia võitis Mirtel Maasikas

Rocca al Mare koolis ja Sally Stuudios õppiva Maasika puhul tõi žürii välja, et tegemist on väga andeka noore kunstnikuga, kes on oma detailirohketes töödes suutnud oskuslikult kokku sulatada erinevaid stiililahendusi.

Seekord tuli konkursil osalejatel esitada üks töö vabal teemal ja teha illustratsioonid Piret Pääri poolt ümber jutustatud rahvajutule "Kullalaev".

Maasikas osales Wiklandi noore kunstniku konkursil esimest korda. Konkursil soovitas tal osaleda klassijuhataja Leini.

"Kunstiga olen tegelenud nii kaua, kui olen osanud. See annab mulle võimaluse luua midagi, mida varem ei olnudki olemas," rääkis noor laureaat.