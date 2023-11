Pildid: Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Uneversum. Rütmid ja ruumid"

"Aja tunnetamine on pidevas muutuses. Näiteks kultuurikriitik Jonathan Crary kirjutab, et kapitalistlik mõtlemine mõjutab meie päevi ja non-stop-ühiskond sunnib pidevale aktiivsusele ja tarbimisele. Vähendame und, et püsida ühiskonnas, mis ülistab suurt tootlikkust, aktiivsust ja kiirust," ütles kuraator Sandra Nuut.

"Näitusel on seatud igapäevased esemed kõrvuti disainiprojektide ja kunstiteostega, et anda edasi teadmist, kuidas magamisele mõeldud aega ja ruumi on nähtud ja ümber mõtestatud ning kuidas see resoneerub meie tänase kogemusega. Paar tööd on ka sellised, kuhu näituse külastaja saab sisse astuda, näiteks Helga Schmidi installatsioon "Tsirkadiaanuni", milles saab tunnetada heli ja valguse mõju, kuulata oma keharütme;" selgitas kuraator.

"Rütmid ja ruumid" keskendub vahekorrale radikaalsete ideede ja traditsioonilise igapäeva vahel magamiseks mõeldud ruumide, keskkondade ja aja ning ajanäitajate kaudu. Näitusel on eksponeeritud nii välismaiste kui ka Eesti disainerite teosed, mis tegelevad magamiseks mõeldud aja ja ruumiga, alustades rohkem kui sajandi tagusest käsitlusest kuni tulevikuvisioonideni.

"Uneversum. Rütmid ja ruumid" jääb Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatuks kuni 28. jaanuarini. "Uneversum" on koostööprojekt, mille raames toimuvad näitused lisaks ka Teatri- ja Muusikamuuseumis ning Tervisemuuseumis.