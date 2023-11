Galerii: Telliskivis avati Evi Tihemetsa isikunäitus "Kogetud geomeetriad"

Väljapaneku ühiseks nimetajaks on pidevalt kunstniku teostest esile kerkiv geomeetria – jooned, kaared, nurgad, kerad, täpid – mis on välja kasvanud isiklikest kogemustest või vastupidi, olnud algimpulsiks figuraalseks muutuvatele lugudele.

Tihemetsa geomeetrilistest konstruktsioonidest võib tabada nii malbeid kui müstilisi keskkondi ja tööstusmaastikke, aga ka teravate tabamustega popilikku esteetikat – värvil ja vormil baseeruvaid kogetud geomeetriaid.

"Minu abstraktset loomingut on mõjutanud pikaaegne kogemus raamatute illustreerimisega, sest just viimase puhul on oluline jutustatava loo visualiseerimine võimalikult kontsentreeritud ja selgel viisil. Samuti on mitmed geomeetrilised elemendid, näiteks täpid ja jooned, graafika tehniliselt olulised väljendusvahendid", ütleb Tihemets.

Näituse kuraator on Bianka Soe.

Graafik Evi Tihemets (s. 1932) on viljelenud väga erinevaid tehnikaid, eelkõige värvilist litograafiat, pehmelakki ja teisi sügavtrükitehnikaid ning segatehnikaid. Ta on loonud nii pisigraafikat, portreesid kui ka monumentaalseid suurvorme, illustreerinud raamatuid, kujutanud nii loodust kui ka tööstusmaastikke. Tihemets kuulub 1950ndate lõpus ja 1960ndate alguses Eesti graafikat uuendanud kunstnike põlvkonda, kes on mõjutanud graafika arengut ka hiljem. Talle on iseloomulikud teoste suurejooneline ja selge vorm ning lüürilisus. Tihemets on osalenud näitustel pidevalt alates 1958. aastast. Tema töid on eksponeeritud nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Ta on pälvinud Wiiralti kunstiauhinna (2011) ning Kristjan Raua preemia (1992, 2013).

Näitus jääb külastajatele avatuks 7. jaanuarini 2024.