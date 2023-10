Näitus "Uneversum" rõhub une olulisusele

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud näitus "Uneversum. Rütmid ja ruumid", mis keskendub magamiseks mõeldud ruumile ja ajale. Näitusel on seatud igapäevased esemed kõrvuti disainiprojektide ja kunstiteostega.

Kuraator Sandra Nuudi sõnul oli näituse lähtepunktiks tänapäeva ühiskonnas üha süvenev ajakriis.

"20. sajand eelkõige on olnud omane suur ihalus efektiivsuse järgi ja progressi usk, et teeme kõike hästi organiseeritult. See on kandunud mööblikujundusse – lükkame voodid sisse, tõstame need üles, et väikeses ruumis kuidagi paremini hakkama saada," rääkis Nuut.

Kuraatori sõnul on ühiskonnas vähest und peetud heaks asjaks. "Täna oleme õnneks hakanud pilku teistpidi pöörama, et on vaja ka magada ja ka see on oluline," märkis ta.

Üks une olulisust rõhutav installatsioon on disainer Helga Schmidi "Tsirkadiaanuni". Kaheteist minuti jooksul viiakse külastaja valguse ja heli abil läbi inimese loomuliku ööpäevase rütmi, julgustades tänapäeva kiires maailmas lõõgastuma ja oma kehafaaside järgi talitama.

"Me oleme oleme alatasa surve all, meil pole kunagi piisavalt aega ja äratuskell ajab meid üles – me ei maga piisavalt. Seega olin ma väga huvitatud sellest, kuidas me saaksime end vabastada kellaaegadest tingitud survest ja mõelda mingile alternatiivile, mis oleks loomulikum ja meile võib-olla parem," selgitas Schmid.

"Me võiksime ühiskonnana viia ellu muutusi ning mitte teha kell kaheksa hommikul matemaatika kontrolltöid lastele, kes vajavad tegelikult rohkem und," lisas disainer.

Näitus "Uneversum. Rütmid ja ruumid" jääb avatuks 28. jaanuarini.