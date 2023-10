Galerii: Pocos avati digitaalse kunsti näitus "Unelus masinatega"

Näituse on kokku pannud kaasaegse kunsti autorid, kes said inspiratsiooni Pocos avatud The Wall ekraanist ning näitusel väljas olevad teosed vahetuvad iga nädal.

"Unelus masinatega" on muuseumi sõnul esimene kord maailmas, kui muuseumisse tuuakse täielikult tehisintellektiga loodud kunst ning ekspositsiooni eesmärk on näidata kõigi aegade kõige murrangulisemat hetke kunsti ja loovuse ajaloos.