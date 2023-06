Popkunsti muuseumi avanud Linnar Viik: popkunst on niivõrd mitmekihiline

Teadlikult hakkas Viik popkunsti koguma umbes 2004. aastal, enne seda kogus ta enda sõnul kunsti alateadlikult. "Selline popipisik jõudis minusse juba kuskil 1990. aastate alguses," märkis ta ning lisas, et esialgu suhtles ta just kodumaiste kunstnikega.

"Aga kui maailm avanes, siis maailma avanemisega koos avanes ka veel üks mõõde – see oligi popkunst oma kordustes, selguses, jõulistes sõnavõttudes, julguses ja väljendusvormides. Ja sealt see hakkas tasapisi tekkima," meenutas mees.

Lisaks mõjutas Viiki võimalus Ameerika Ühendriikides õppida. "Seal tekkis kontakt päris kunstnikega, kes olid sel ajal kujunemas ja kes mind galeriidesse viisid ja asju näitasid," rääkis ta ning lisas, et samal ajal tegi ta esimese suurema ostu – veekahjustuse saanud Andy Warholi "Lehma".

Kokku on Poco muuseumis eksponeeritud ligikaudu 300 teost. "Mu soov on, et maailma popkunsti muuseum Tallinnas oleks nüüdsest olemas ja jääks siia. Popkunst on niivõrd elus ja niivõrd mitmekihiliselt veelgi edasi avanev. Ma tahaks seda kindlasti mitte ainult enda kogu põhjal täiendada, aga jätkuvalt siia uusi asju juurde tuua," lausus Viik.

Muuseumis on nii aeg-ajalt teemat vahetav püsiekspositsioon, kus on teiste seas väljas Warholi, Murakami ja Banksy teosed, kui ka residentuuripind, kus on parasjagu eksponeeritud Marko Mäetamme looming.

Samuti on muuseumis Viigi sõnul oma koht digiekspositsioonil. "Mul on muuseumile ebakohaselt ka mõned teosed või ekraanid, mis ei ole muuseumi kontrolli all ehk siis meil on autorid, kes kuskil teevad oma teoseid. Mul on nendega kokkulepe, et ainus, mida nad teavad, on see, mis on selles saalis ülejäänud teosed," selgitas ta.

"Kord nädalas, kord kahe nädala tagant teevad nad uue teose. Neil on kontroll selle ekraani üle, nad ise panevad teose siia muuseumisaali interneti kaudu välja ja kui aasta on mööda läinud, siis me ütleme ka nende autorite nimed."

Viik avaldas vaid nii palju, et üks digikunstnik on Hollandist ning teine Suurbritanniast. "Nad katsetavad pidevalt teemasid, mis neid kõnetavad, aga nad katsetavad kindlasti ka tehnoloogia servasid ja piire, et midagi uut ja värsket siia tuua."

Kuues saalis väljas olevad teosed on Viigi sõnul välja pandud teemade kaupa. "Popkunstis on minu jaoks olulised olnud teatud teemad, mida popkunst on esile toonud ja mis on popkunsti kõnetanud," märkis ta.