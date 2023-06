Tallinnas avas uksed popkunsti muuseum

Rotermanni kvartalis asuval 2000 ruutmeetri suurusel näitusepinnal jookseb maailmanimedega kõrvuti eesti popkunsti lugu. Muuseumis on peidus umbes 300 maailma ikoonilist popkunsti teost.

Esimesed teosed jõudsid Linnar Viigi kunstikogusse 1980. aastatel, tõsisem kogu hakkas tekkima 1990. aastatel, pärast piiride avanemist.

"Minu jaoks see algas minu tudengieas, kui mul olid esimesed eesti popkunstnikud, kelle teosed mind kõnetasid, ja ma mujal maailmas piiride avanemisel nägin muu maailma popi. Ja mul on mitmed autorid, kes on öelnud, kuidas nemad jõudsid popini välja mingi sisustusajakirja tagakaanel olnud interjööri pildilt, kus seina peal oli teos, mis oli väga äge ja hiljem tuli välja, et see oli Tom Wasselmanni teos, mida hakati järgi natukene aimama, mille kirkust ja mille värve ja teemat hakati enda teostes ära kasutama," selgitas PoCo asutaja Linnar Viik.

Muuseumis on väljas ka Viigi kogusse jõudnud esimene maailmanimega teos – veekahjustuse tõttu poolitatud Warhol. Nüüdseks on superstaari teoseid kollektsioonis ligi 40.

"Popkunsti maailmanimed peavad olema Tallinnas, inimestele kättesaadavad iga päev, ja nende seoste loomine eesti kunstnikega on niivõrd ilmselge, et nende koos näitamine ongi see, mis on mind kõige rohkem võlunud," ütles Viik.

Ehkki praegune kogu tegeleb peamiselt tagasivaatega, on muuseumi tegevus suunatud tulevikku.

"Viimane aasta on olnud väga eriline kogu maailmas selle koha pealt, et tehnoloogia mõju loovusele on plahvatuslikult kasvanud. Ma usun, et väga paljud vaatajadki on kuulnud näiteks ChatGPT-st või teistest tehisintellekti algoritmidest, ja just viimane aasta on see hetk, kus need võimsad tehnoloogiad on väga tugevalt sisenenud loovuse valdkonda. Mida me PoCos üritame teha, on midagi väga unikaalset ehk siis teisisõnu tuua see kunst, mida luuakse just nüüd ja praegu, eelkõige nende võimsate tehnoloogiliste vahenditega, vaatajateni," rääkis PoCo kuraator Sten-Kristian Saluveer.