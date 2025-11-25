Janar Ala koondas kunstiraamatusse lood popist, kunstist ja elust

"Purgisupis" on 61 lookest, kus autor avab läbi enda muuseumis välja pandud teoseid ja nendevahelisi seoseid. Pealkirjas on vihje ka kogumiku alguspunktile - Andy Warholile.

"See mingi banaalsus või argiobjekti tõstmine kunstiobjekti mingis mõttes pühasse ruumi, ja küsimused sellest, mida see püha ruum endast kujutab, kes seda tekitab, millised on need tekitajad ja millised on nende tekitamiste võtted võibolla," ütles raamatu autor Janar Ala.

Ala tunnistab, et raamatu kirjutamise protsess oli haarav, sest alateadvusest hakkasid töö käigus kerkima esile üha uued seosed ja järeldused. Infotihedusest hoolimata peaks olema raamatut kerge lugeda.

"Ma tulin, vaatasin teost, vahel vaatasin mitut teost, siis mõtlesin selle peale natuke, siis uurisin, siis mõtlesin veel, käisin ringi, lasin seda laagerdada, aga samas üritasin hoida seda piiri, et ma üle ei hakkaks mõtlema või et see asi ei muutuks koormavaks mulle endale, äkki nad siis ei koorma ka lugejat," ütles Ala.

PoCo muuseumi jaoks oli koos Janar Alaga kunstiraamatu väljaandmine loogiline samm.

"Popkunst või igasugune kunst annab vaatajale, kui ta loob sinna taha mingisuguseid seoseid ja selle poolest on see raamat kindlasti töötav, ma soovitan lugeda ja selle järgselt tulla muuseumisse või selle saatel kõndida ringi," ütles PoCo kommunikatsioonijuht Birgit Podelsky.