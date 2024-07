Pildid: Tallinnas avatakse tänavakunstnik Banksy suurnäitus

Alates 5. juulist Tallinnas on Telliskivi M-hoones avatud näitus "Banksy mõistatus – tõeline geenius", mis teeb läbilõike anonüümse tänavakunstniku karjäärist.

Näitusel on väljas 150 erinevat Banksy tööd ning väljapaneku jaoks taastoodeti grafitid, fotod, skulptuurid, videoinstallatsioonid ja väljaprindid erinevatel materjalidel, näiteks lõuendil, kangal, alumiiniumil, PVC-l ja pleksiklaasil.

Näituse kuraator on Virginia Jean. Inglismaal sündinud ning Berliinis elav noor kuraator ja galeriiomanik on ka ise laia haardega disainer. Pärast aastatepikkust tööd klassikalise kunsti turul on Jean korraldanud ja ellu viinud mitmeid tänavakunsti projekte ja näitusi.

Alates näituse esmaesitlusest Münchenis 2021. aasta märtsis on Banksy loomingut esitlevat väljapanekut Euroopa suurlinnade näitustesaalides külastanud rohkem kui 2,2 miljonit inimest üle maailma. Praegu on sama näitus avatud veel ka Wroclawis ja Münchenis, juuni keskpaigas suleti näitus Oslos ning augustis avatakse Poznanis.

Näituse taga seisab COFO Entertainment, mis korraldab aastas mitusada kontserti ja arvukalt näitusi. Muuhulgas on nad korraldanud näituseid nagu "Terrakotasõdalased ja Hiina esimene keiser", "Tutanhamoni hauakambri aarded", "Geniaalne da Vinci", "Kehamaailmad" ja "Titanic: lugu, leiud, legendid", "Renessansiaja suurmeistrid", "Andy Warhol: popkunsti identiteedid", "Van Gogh: täielik kogemus" ja "Klimt: täielik kogemus".

Telliskivis avatud näitus annab küll ülevaate tänavakunstniku loomingust, aga ei ole ametlikult litsentseeritud. Näitus on külastajatele avatud 5. juulist kuni 27. oktoobrini.