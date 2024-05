Juuli alguses avatakse Telliskivis Banksy suurnäitus

5. juulil avatakse Telliskivi M-hoones näitus "The Mystery of Banksy – A Genius Mind", mis avati esmakordselt 2021. aastal Münchenis ning on alates sellest ajast rännanud erinevates Euroopa linnades.

Näitus dokumenteerib enam kui 150 motiivi abil kogu tänavakunstniku loomeperioodi. Välja on pandud grafiti, fotod, skulptuurid, videoinstallatsioonid ning trükid. Eksponaadid on reprodutseeritud ja kogutud spetsiaalselt selle näituse jaoks.

Seni on saanud Eestis näha Banksy töid vaid popkunstimuuseumis Poco, suuremahuline näitus jõuab Eestisse esmakordselt.

Legendaarsele grafitikunstnikule pühendatud näitus ei ole ametlikult litsentsitud, kuid see on ka vastavuses kunstniku enda motoga "Autoriõigus on luuseritele". Viimati avas Banksy autoriseeritud näituse Glasgow's 2023. aastal, mis oli esimest korda 14 aasta jooksul, kui ta ise näituse autoriseeris.

Näituse kuraator on Inglismaal sündinud ning Berliinis elav kuraator ja galeriiomanik Virginia Jean, kes pärast aastatepikkust tööd klassikalise kunsti turul on korraldanud ja ellu viinud mitmeid tänavakunsti projekte ja näituseid.

Näituse korraldamise eest vastutab Saksamaa produktsioonifirma COFO Entertainment, kelle käe all on valminud ka üleeuroopalised rändnäitusted nagu "Terrakotasõdalased ja Hiina esimene keiser", "Tutanhamoni hauakambri aarded", "Geniaalne da Vinci", "Kehamaailmad" ja "Titanic: lugu, leiud, legendid".

Banksy on aastaid oma identiteeti saladuses hoidnud grafitikunstnik, keda peetakse üheks kõige hinnalisemaks moodsaks kunstnikuks. 2010. aastal jõudis ta esimest korda ajakirja Time maailma 100 mõjukaima inimese nimekirja, kus lisaks temale figureerisid näiteks Barack Obama, Steve Jobs ja Lady Gaga.

Paljud Banksy teosed on leitavad nii tema kodulinna Bristoli, Londoni, New Yorgi ja Pariisi, aga ka Kiievi tänavatelt. Aastate jooksul on tema töid müüdud ka oksjonitel, näiteks "Mängumuutja", mille kunstnik riputas 2020. aasta mais salaja Southamptoni haigla koridori ja pühendas haigla personalile sõnadega, müüdi Christie oksjonimajas pea 17 miljoni naela ehk ligi 20 miljonit euro eest.

"The Mystery of Banksy – A Genius Mind" jääb Telliskivis avatuks kuni 27. oktoobrini. Näituse tekstid on eesti ja inglise keeles.