Pildid: Telliskivis avati interaktiivne elamusnäitus Leonardo da Vincist

""Da Vinci Genius" on sel aastal ainus omataoline näitus Euroopas. See ei vaata Leonardo da Vincit ainult kui kunstnikku, vaid ka kui inseneri, anatoomikut, joonestusmeistrit ja kartograafi. Eelkõige aga keskendub kunstielamus Da Vinci kui leiutaja ja inseneri rollile," lausus näituse korraldaja Linnar Viik.

Interaktiivne elamusnäitus annab lisaks tuntud kunstipärandile ülevaate da Vinci loodusteaduslikest uurimustest ja tehnilistest visioonidest, sealhulgas tema mõtisklustest inimkeha, looduse ja isegi kosmose üle. Näitusel on kasutatud tehnoloogiat, heli- ja videokujundust, mis annab Da Vinci loomingut edasi interaktiivsel moel.

Interaktiivse kunstielamuse ellu äratamiseks on kasutusel ligi 35 projektorit ja 4 kilomeetrit andmesidekaablit. "Seda võib nimetada kui digitaalse elamuse näituseks, sisenedes hämarasse ruumi, hakkavad seinad ja põrand külastaja ümber elama ning Da Vinci kunst ärkab ellu täiesti uuel moel," kirjeldas Viik.

"Da Vinci Genius" on Berliinist pärinev auhinnatud interaktiivse kunsti elamus, mis toob vaatajani üle 50 kõige hinnatuma da Vinci teose, sealhulgas "Madonna Litta", "Kaljude Neitsi" ja "Kristuse ristimine". Helikujunduse on loonud Grammyle nomineeritud Briti DJ Sasha.

Näituse looja, Phoenix Immersive'i juht Bert van der Ryd ütles, et kuigi viimasel ajal on elamusnäitusi rohkem olnud, teeb "Da Vinci Genius" eriliseks just näituse interaktiivsus. "Iga külastaja saab olla osa näitusest, puudutada ekraane ja kunsti, mis seejärel ärkab ellu või muutub – ning see eristabki seda kunstielamust teistest näitustest."

"Da Vinci Genius" kunstielamuse on loonud Londoni stuudio Phoenix Immersive, loomingulise kontseptsiooni ja disaini taga seisab multimeedia ja elamuskujunduse stuudio Flora&faunavisions Berliinist.

Näitus jääb avatuks 30. oktoobrini 2025. "Da Vinci Genius" avamine toimus esmakordselt 2022. aastal Berliinis.