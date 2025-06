Galerii: Telliskivi Kolme Puu galeriis avati fotonäitus üksildusest

"Üksildusest teadvustamise nädal" ehk Loneliness Awareness Week sai alguse 2017. aastal Inglismaal. Sündmust viiakse Eestis läbi fotoprojekti "Üksildus ei küsi vanust" ja vaimse tervise portaali Peaasi.ee koostöös.

Peaasi.ee on analüüsinud, et Eesti inimestest võib praegusel hetkel ennast üksildasena tunda iga kuues inimene. Iga kolmas on teistega ühenduses harva. Üle maailma avastatakse, et inimesed tunnevad üha enam üksildust. Kas põhjuseks on töötamise ja materiaalsete väärtuste esiletoomine suhete heaolu arvelt? Linnastumine? Sotsiaalmeedia kasutamine, mis soodustab suhetes kvantiteeti, aga mitte kvaliteeti? Üksilduse põhjuseid saab uurida teaduse, loomingulisuse, iseenda ja teiste sisse piilumise kaudu.

"Fotoprojekt alustas teekonda füüsilise rändnäitusena 10. septembril 2023 ning läbis 12 kuu jooksul kaheksa Eestimaa linna. Kümme näitust võimaldasid dialoogi läbi 35 fotograafi nägemuse üksilduse tundest ning arutlesid koos Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistidega üksilduse tunde olemusese üle", kirjeldas projekti kuraator Erika Tuulik.

Näitus Telliskivi Loomelinnakus jääb avatuks 7. septembrini 2025.