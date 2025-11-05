Poole aasta jooksul külastas elamusnäitust "Da Vinci Genius" 93 000 inimest

Korraldaja Linnar Viigi sõnul peegeldab suur publikuhuvi nii eestlaste kui ka lähinaabrite kasvavat avatust uudses vormis teostatud näitustele. "See näitab, et eestlane on valmis kogema kunsti läbi tehnoloogia, heli ja liikumise. Digitaalne kunst ning külastajatele osalust võimaldavad näitused on maailmas tõusuteel, mistõttu on oluline selliseid elamusi ka Eestisse tuua. "Da Vinci Geniuse" edu kinnitas, et publik on nendeks valmis," ütles Viik.

Viigi sõnul külastasid näitust väga eriilmelised publikugrupid – nii perekonnad, noored kui ka eakamad. "Näituse puhul kõnetas publikut enim elamuslikkus ja ligipääsetavus – see, et klassikaline kunst ärkab ellu ja muutub isiklikuks kogemuseks. Paljud tulid mitmendat korda ning tõid kaasa sõpru või pereliikmeid," lisas Viik.

Tegu on juba teise suurnäitusega, mille popkunstimuuseum Poco meeskond Eestisse toob: 2024. aastal avasid nad samal pinnal tänavakunstnik Banksy väljapaneku.

"Da Vinci Genius" on Berliinist pärinev interaktiivse kunsti elamus, mis toob vaatajani üle 50 kõige hinnatuma da Vinci teose. Esmakordselt nägi näitust 2022. aastal Berliinis.