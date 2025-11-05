X!

Poole aasta jooksul külastas elamusnäitust "Da Vinci Genius" 93 000 inimest

Kunst
Da Vinci näitus Telliskivis
Da Vinci näitus Telliskivis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kunst

Möödunud reedel lõppes Tallinnas Telliskivis elamusnäitus "Da Vinci Genius", mida külastas kokku 93 000 inimest. Ligi 35 protsenti külastajatest olid Soomest, lisaks sellele veel külastajaid 25 eri riigist.

Korraldaja Linnar Viigi sõnul peegeldab suur publikuhuvi nii eestlaste kui ka lähinaabrite kasvavat avatust uudses vormis teostatud näitustele. "See näitab, et eestlane on valmis kogema kunsti läbi tehnoloogia, heli ja liikumise. Digitaalne kunst ning külastajatele osalust võimaldavad näitused on maailmas tõusuteel, mistõttu on oluline selliseid elamusi ka Eestisse tuua. "Da Vinci Geniuse" edu kinnitas, et publik on nendeks valmis," ütles Viik.

Viigi sõnul külastasid näitust väga eriilmelised publikugrupid – nii perekonnad, noored kui ka eakamad. "Näituse puhul kõnetas publikut enim elamuslikkus ja ligipääsetavus – see, et klassikaline kunst ärkab ellu ja muutub isiklikuks kogemuseks. Paljud tulid mitmendat korda ning tõid kaasa sõpru või pereliikmeid," lisas Viik.

Tegu on juba teise suurnäitusega, mille popkunstimuuseum Poco meeskond Eestisse toob: 2024. aastal avasid nad samal pinnal tänavakunstnik Banksy väljapaneku.

"Da Vinci Genius" on Berliinist pärinev interaktiivse kunsti elamus, mis toob vaatajani üle 50 kõige hinnatuma da Vinci teose. Esmakordselt nägi näitust 2022. aastal Berliinis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:01

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

18:56

Niguliste kiriku renoveeritud tornis avati kunstinäitus "Radikaalne pehmus"

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

15:56

Hõimurahvast kirjanduspreemia pälvis Aare Toikka

15:50

Poole aasta jooksul külastas elamusnäitust "Da Vinci Genius" 93 000 inimest

12:00

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

09:49

Arvustus. Popidioti uus album tuletab meelde, et elu ei peagi liiga tõsiselt võtma

08:05

Tiina Lokk: PÖFF-i tehes tunneb eriti hästi, et maailm säriseb

04.11

Martin Kohlstedt: olen akustiliste ja ülitöödeldud helide vahepeal

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

03.11

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

04.11

Arvustus. "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra": oleviku meenutamine

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

04.11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

04.11

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

12:00

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

04.11

Arvustus. Graatsiline rohmakus

04.11

Maarja Vaino avaldas raamatu Viivi Luige loomingust

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo