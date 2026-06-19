Galerii: Telliskivis avati elamusnäitus Vincent van Goghi loomingust

Näituse maaletooja Linnar Viigi sõnul on Van Gogh'i näitus hea näide sellest, miks elamusnäitused kõnetavad väga erinevaid külastajaid. "See pakub ühes tervikus nii võimalust tutvuda kunstniku elu ja loominguga, kogeda tema teoseid suurel 360 kraadisel ekraanil kui ka astuda virtuaalreaalsuse kaudu tema maalide maailma," selgitas ta.

Külastus algab füüsilise osaga, kus saab näha rekonstrueeritud õlimaale, skulptuure ja ruumiliseks muudetud teoseid ning tutvuda Van Goghi elu ja kunstnikuks kujunemisega. Seejärel ootab külastajaid multimeediasaal, kus üle 200 Van Gogh'i maali ärkavad animatsioonide abil ellu, ning virtuaalreaalsuse kogemus, mis viib külastaja teekonnale läbi kunstniku tuntud teoste.

Poco popkunstimuuseum on alates 2024. aastast toonud Eestisse kolm rahvusvaheliselt tunnustatud elamusnäitust. Varem on Eesti vaatajate ette jõudnud näitused "Banksy mõistatus – tõeline geenius", "Da Vinci Genius" ja "Art of the Brick".

"Kuigi varasematele näitusekülastajatele tuttavat Telliskivi M-hoonet ootab ees rekonstrueerimine, leidsime lahenduse ning rajasime Van Gogh'i näituse jaoks täiesti eraldi ruumid," ütles Viik.

Van Goghi elamusnäitus on külastajatele avatud alates 19. juunist kuni 10. jaanuarini.