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Tallinnasse jõuab rahvusvaheline elamusnäitus Van Gogh'i loomingust

Muuseumid
Tallinnasse jõuab rahvusvaheline elamusnäitus Van Gogh'i loomingust
Tallinnasse jõuab rahvusvaheline elamusnäitus Van Gogh'i loomingust Autor/allikas: Poco popkunstimuuseumi pressimaterjal
Muuseumid

18. juunil avaneb Tallinnas Telliskivi loomelinnakus rahvusvaheline elamusnäitus Van Gogh'i loomingust.

Rahvusvaheliselt tunnustatud elamusnäitus toob Vincent van Gogh'i loomingu publikuni modernses võtmes. Külastus algab füüsilise osaga, kus saab näha rekonstrueeritud õlimaale, skulptuure ja ruumiliseks muudetud teoseid ning tutvuda Van Gogh'i elu, kirjade ja kunstnikuks kujunemisega. Seejärel ootab külastajaid multimeediasaal, kus ärkab ellu üle 200 Van Gogh'i maali, ning virtuaalreaalsuse kogemus, mis viib külastaja teekonnale läbi kunstniku tuntud teoste.

Näitus toimub Telliskivi loomelinnakus spetsiaalselt näituse jaoks rajatud ruumides, mis asuvad Von Krahli teatrihoone kõrval.

Möödunud aastal valis pävaleht USA Today Van Gogh'i elamusnäituse parimate immersiivsete kunstielamuste hulka ning CNN on tõstnud selle esile maailma 12 märkimisväärsema elamusnäituse seas. Näitus on mööda maailma reisinud kümnetesse linnadesse, sealhulgas Tokyosse, New Yorki, Londonisse, Berliini ja Brüsselisse ning kokku on seda külastanud üle 10 miljoni inimese.

Näituse toob Eesti publikuni Poco popkunstimuuseum, mis on alates 2024. aastast toonud kodumaale kolm rahvusvahelist elamusnäitust: "Banksy mõistatus – tõeline geenius", "Da Vinci Genius" ja "Art of the Brick".

Toimetaja: Karmen Rebane

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