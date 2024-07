Pildid: Põltsamaa lossihoovis avati Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus

Kuna Põltsamaa galerii asub kolmanda korruse katusekambris, saadi kujurite ühenduse aastanäitusele kaasa võtta ainult need tööd, mis mahuvad kohvrisse.

"Skulptoritel on selline suur ambitsioon alati teha monumentaalseid asju, aga et neid oleks ka tehniliselt võimalik eksponeerida, neid siia üles tuua, siis tundub et see kohver suviseks tuuritamiseks oli väga hea mõte. Pealegi on ta veel niisugune sümboolne asi, et kohvriga mindi nii küüditamisele kui mõnele meeldivale soojamaareisile. Neid tähendusi annab seal leida," selgitas kujurite ühenduse aastanäituse kuraator Eneken Maripuu.

Kujurite ühenduse värske liige, klaasikunstnik Kati Kerstna osaleb aastanäitusel esimest korda. "Minu töö on "Reisikaaslane. Nähtamatu jõud" ja põhimõtteliselt räägib sellest, et me kanname kaasas endaga nähtamatuid tegelasi ja võib-olla aitame kaasa mingis mõttes invasioonile ja võõrliikide levimisele," rääkis Kerstna.

Näituse avamisel oli palju nimekaid skulptoreid ja nende abilisi. Väljas on 27 kunstniku tööd, mis on pool kujurite ühenduse liikmeskonnast.

Kuraator Maripuud üllatas kõige rohkem Elo Liivi töö "Põgenik". "See jõudis mõni hetk tagasi kohale. Kohver mullaga, mida siin koos Kati Kerstnaga installeerisime. Üllatus oli see, et kas ta nüüd jõuab kohale või ei jõua," rääkis Maripuu.

Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitust Põltsamaal saab vaadata kogu suve.