Pildid: Truus galeriis avati graafikanäitus "Linnautoopia"

Näituse teosed käsitlevad linna kui keerulist, pidevalt muutuvat organismi, kus vana ja uus, korrastatud ja lagunenud, täis ja tühi ruum eksisteerivad kõrvuti, luues unikaalseid visuaalseid ja kontseptuaalseid dialooge.

Näitusel esinevad kunstnikud Marje Üksine, Liis Tedre, Kadri Toom ja Riin Maide.

Näitusel kohtuvad eri põlvkondade kunstnikud, kes on ka oma varasemas loomingus käsitlenud loomuliku ja tehisliku ruumi peidetud kihte, nende omavahelist suhet ja selle mõju inimesele. Autorite erinäoline visuaalne keel ja teemale lähenemine on vaatajale samaaegselt üllatav kui ka ootuspärane.

Marje Üksine on graafikakunstnik, kelle vanema loomingu osa moodustavad vaated, millest enamikul on kesksel kohal Tallinna motiiv või loetavad vihjed vanalinna keskaegsele arhitektuurile. Tema hilisematel tööde kohtab sageli just linnaruumi, inimese ja värvide suhete tundlikku kooskõla.

Liis Tedre on graafikakunstnikuna käsitlenud oma loomingus kaasaegse maailma kirgaste värvitoonide ja moodsate tehismaterjalide kasutamist kui igavese nooruse ja elu tähistamise varjatud taotlust. Samaaegselt suunab ta vaataja tähelepanu elukeskkonna kulumise ja kahanemise märkidele, mis muudavad linnaruumi kogemise tundlikuks ja sümpaatseks.

Kadri Toom tegutseb eksperimentaalse kaasaegse graafika väljal. Teda huvitavad teemad on tihti seotud elukeskkonnaga. Viimase aja teosed tõukuvad maastiku kogemusest- nii ekraanidel, linnaruumis kui ka perifeersetel väljadel. Loomingus jäävad kõlama kollaažilikud vaikelud, mis peegeldavad tänapäeva inimese mõtteviisi ning ruumi tunnetust.

Riin Maide on graafika-, installatsiooni- ja teatrikunstnik. Maide installatsioonide ja graafika fookuses on määramata ja vahepealsed alad ning nihestatud ruumid. Linnaruumis pakuvad talle pakuvad huvi käigud ja kangialused, ajutised ruumid, ümberehitustest tekkivad segadused, tellingud, vaateaknad, visuaalsed detailid ülal- ja allpool mugavat vaatevälja; pentsik ja puuduv.

Segades graafikat ja pisiplastikat foto ning installatsiooniga loob ta teoseid, mis räägivad autori suurest huvist ja tähelepanust argimaagia vastu teda ümbritsevates paikades.

Näitus on avatud 24. augustini.