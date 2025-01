Galerii: Truus galeriis avati režissöör Manfred Vainokivi maalinäitus

Ennekõike režissööri ja filmioperaatorina tuntud Vainokivi esitleb näitusel viimase nelja-viie aasta jooksul valminud maale. Autori sõnul viitab näituse pealkiri seostele, mis tekkisid kunstirahval tema loomingut nähes: nii mõnigi leidis sealt vihjeid teiste autorite töödele.

"Ma kedagi ju otseselt ei kopeeri ega jäljenda, ja kui need mõjutused kusagil on, siis mul hakkaski tekkima tunne, et ma olen suur plagiaator, et ma ei suudagi ise midagi teha, kõnnin koguaeg teiste jalajälgedes. Siis ma mõtlesingi, et okei, see olekski iseloomustus sellele näitusele," kommenteeris Vainokivi.

"Maalimine on mind eluaeg huvitanud, märksa rohkem kui filmitegemine. Ta on suveräänne asi, sa teed seda üksinda, omas mahlas, omas vaikuses. Aga filmis oled sa paratamatult seltskonnas, paratamatult sõltud kellestki. Seal on palju egosid ja palju sellist asja, mis sind segab pühendumast sellele põhipunktile," rääkis autor.