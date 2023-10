Sten-Kristian Saluveer: tänapäeva suurim oskus on suhelda tehisintellektiga

Neljapäeval avati popkunstimuuseumis Poco näitus "Unelus masinatega", mille tööd on valminud tehisintellekti abil. Kuraator Sten-Kristian Saluveer sõnas, et tehisntellekt võimaldab kunstiteoseid luua ka inimestel, kellel puuduvad formaalsed kunstioskused.

Kuraator selgitas, et koos värske näitusega jõudis Pocosse ka eriti terava pildiga ekraan, mille hinna eest võiks Tallinna kesklinnas osta endale korteri, mille sarnaseid toodetakse aastas vaid paar tükki. Sellel samal ekraanil saab näha ka tehisintellekti lood töid. "Suur läbimurre on see, et tänapäeva kõige suurem oskus, mida kõigil on vaja, pole joonistamisoskus, vaid oskus suhelda tehisintellektiga, see on omaette superoskus."

"Oleme kureerinud selle näituse koos kunstiplatvormiga daily.xyz ning igal nädalal hakkab meil vahetuma valik hetkel maailmas kõige olulisematest kunstnikest," sõnas Saluveer ja mainis, et tehisintellekt ei suuda ise midagi genereerida. "Masin ei tekita ise emotsioone, keegi peab teda juhendama, aga see, kui kiiresti, ägedalt ja võimekalt ta seda teeb, on täiesti pretsedenditu."

"Väga lahe on ka see, et kui veel viis või kümme aastat tagasi pidi sa selleks läbima kunstikooli, õppima aastaid ja proovima saada galeriidesse, et olla tunnustatud, siis nüüd areneb see valdkond väga kiiresti ning ka inimesed, kellel pole formaalseid kunstioskuseid, saavad luua kunstiteoseid," mainis ta.

Saluveer ütles, et järgmise kahe-kolme aasta jooksul on suurem osa enamike kanalite, sealhulgas voogedastusplatvormide kui ka avalik-õiguslike kanalite sisust saab olema sünteetiliselt genereeritud. "Ma mõtlen selle all seda, et suudetakse luua tehisintellekti abil nii inimesi, süžeesid kui ka telesaateid."

"Hea näide on see, et sellel suvel genereeriti paari päevaga üks "South Parki" episood ehk terve stuudio jagu inimeste tööd tegi ära tehisintellekt, see on džinn on pudelist juba välja lastud," sõnas ta ja mainis, et praeguseks on oluline, et need tööriistad jõuaksid õigete inimeste kätte. "Kindlasti jõuavad need ka valede inimeste kätte, aga sellega ka tegeletakse."