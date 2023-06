Kadi-Ell Tähiste: on väga halb trend teha kultuuripoliitikat erakorraliste eraldiste kaudu

Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste ütles saates "Uudis+", et popkunsti muuseumile Poco antud 100 000 eurone starditoetus on kontekstis, kus valdkonna tegevustoetused on 30 000 euro kandis

Kadi-Ell Tähiste rõhutas, et see ei ole otseselt midagi taunimisväärset, et kultuuriministeerium otsustas toetada Tallinna südalinnas avatud popkunsti muuseumi. "Kunstivaldkond tunneb aga, et otsuseid, mida rahastamise osas tehakse, ei ole piisavalt selgitatud," kinnitas ta ja lisas, et praegu pole täpselt paika pandud, kuhu rahastuse mõttes liigutakse.

"Seni oleme pidevalt takerdunud selle kivi taha, et öeldakse, raha ei ole, praegu ei ole õige aeg, meil on hetkel vaja teiste valdkondade probleemid eelisjärjekorras ära lahendada ning see kõik ongi tekitanud frustratsiooni, et kui tuleb sisult tervitatav, aga ootamatu otsus, siis see pahameel on mõistetav," ütles Tähiste ja mainis, et eriti ärritas valdkonda fakt, et kui see rahastusotsus tehti, ei tulnud ministeerium sellega ise avalikult välja.

"Samamoodi ei leia me ministeeriumi logo selle avatud Poco kodulehelt, siin tekib küsimus, et kui on tahetud rakendada mingit olulist uut poliitikasuunda, siis miks selle kohta infot ei jagatud, sest see tuli välja mõnevõrra juhuslikult," ütles ta ja lisas, et on igati mõistetav seejuures, et iga rahaeralduse kohta ei saa ministeerium saata pressiteadet. "Aga 100 000 eurot olukorras, kus meie valdkonna sidusorganisatsioonide tegevustoetused on 30 000 euro kandis, oleks pidanud pigem proaktiivsemalt infot jagama."

Kuigi pealtnäha ei tundu ka 100 000 eurot kunstivaldkonna kontekstis liiga suur summa, siis tuleb Kunstiasutuste Liidu tegevjuhi sõnul vaadata seda tegevustoetuste kontekstis. "Eraalgatuste tegevustoetused on ministeeriumi eelarves kokku umbes 400 000 eurot, selles kontekstis oli see mastaap lihtsalt üllatav."

"Tooksin välja ka seda, et kui tegemist on starditoetusega, mis oli mõeldud sisseseade ostmiseks, siis ka selliseid toetused ei ole ministeerium viimaste aastate jooksul jaganud," kinnitas ta ja mainis, et ta töötas ise pikalt valdkondlikus arenduskeskuses, kus tema töö oli muuhulgas nõustada alustavaid galeriste. "Seepärast seirasime väga põhjalikult ka ministeeriumis olevaid vahendeid ja võimalusi, mida saaks alustavate kunstialgatustele pakkuda ning seni oli poliitika alati, et starditoetusi me ei jaga."

"Mina olen seisukohal ja ilmselt võiksid minuga nõustuda kõik Eesti inimesed, kelle avalikku raha jagatakse, et on väga halb trend teha kultuuripoliitikat erakorraliste eralduste kaudu, sest nagu me teame ja mäletame, siis pole see sel aastal sugugi ainukene kord, kui erakorraliste eraldiste potist, mis on mõeldud erakorraliste olukordade tõrjumiseks, hakatakse tegema sisulisi poliitikaotsuseid," sõnas Kadi-Ell Tähiste.

Ta tõi võrdlusena välja, et neli aastat tagasi avas Tallinnas uksed erarahastusel põhinev muuseum Fotografiska, mis ei ole kordagi kultuuriministeeriumilt toetust küsinud. "Tundub, et tegelikult oskab ja suudab ta ka ilma selle võimenduseta päris hästi toimida turismimagnetina," ütles ta ja lisas, et see on hea näide, kuidas kunstiasutustel on potentsiaali saada magnetiks. "Aga samamoodi külastatakse ka teisi, näiteks Kumu kunstimuuseum on TOP3 külastatumate muuseumite hulgas."

"Mina olen olnud seda meelt väga pikalt, et kui me saame kunstivaldkonna baasi niivõrd palju kindlustada, et me saame välja ellujäämise eest võitlemise ringist, saavad tekkida ka uued ideed ja tekib võimekus olla ise tublimad," nentis ta ja lisas, et kui näiteks EKKM-i ruumid on sellised, et katusest ei saja vihma pähe, on neil võimalik ka oma ruume palju suurema raha eest välja rentida.