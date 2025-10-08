X!

Kai kunstikeskuses toimub tänavu esmakordselt rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

Kunst
Kati Kivinen
Kati Kivinen Autor/allikas: HAM
Kunst

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse ja Kunstiasutuste Liidu eestvõttel toimub 4.-5. novembrini Kai kunstikeskuses uus rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum "Shaping Cultural Futures".

Kahepäevane foorum toob kokku tunnustatud kultuurivaldkonna eksperdid Eestist ja lähiriikidest, et jagada kogemusi ja arutleda, kuidas kultuur ja kunst saavad kujundada ühiskondlikke protsesse ka väljaspool kunstivälja.

Foorumil astub üles 16 rahvusvahelist eksperti kuuest riigist ning uuritakse, kuidas kultuur ja kunst saavad avardada mõju väljaspool kunstimaailma, aidates kujundada kuvandit ja tugevdada ühiskonna sidusust. Teise päeva töötoad pakuvad kultuuri- ja kunstikorraldajatele praktilisi tööriistu, mille abil kiirelt muutuvas maailmas paremini kohaneda.  

""Shaping Cultural Futures" foorum kutsub nägema kultuuri ja kunsti värske nurga alt ning käsitlema seda strateegiliselt väärtusliku valdkonnana, mitte pelgalt dekoratsiooni või meelelahutusena. Me peame praegusel turbulentsel ajal hästi läbi mõtlema, kuidas riigi ja ühiskonnana oma tugevusi enda jaoks tööle panna ja kultuuris on avamata potentsiaali veel väga palju," kommenteerisid foorumi eestvedajad Kadri Laas-Lepasepp ja Kadi-Ell Tähiste. 

Foorumil astuvad kahe päeva jooksul üles kultuurivaldkonna eksperdid lähiriikidest, teiste seas Põhja-Euroopa juhtiva äriülikooli Stockholm School of Economics äriõppesse integreeritud kunsti- ja kirjandusprogrammi juht Tinni Ernsjöö Rappe, Eesti Välisministeeriumi digi- ja küberdiplomaatia osakonna peadirektor Priit Turk, Leedu Kunstitöötajate Ühingu eestvedaja Vaida Stepanonovaité, Soome kunstnikutasude meetme töörühma liige Anna Rikkinen, Tuleva Fondid AS operatsioonide juht Sten Andreas Ehrlich, digitaalõiguste ja avatud teadmuse edendamisele keskendunud Centrum Cyfrowe Warsaw juht Maria Drabczyk ning regiooni juhtivate kunstiürituste peakorraldajad: Riga Art Weeki direktor Elīna Drāke, Helsingi biennaali ja HAM muuseumi kuraator Kati Kivinen ja Warsaw Gallery Weekendi eestvedaja Joanna Witek-Lipka. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

