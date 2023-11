Elektroni miniresidentuuride sari toob kokku eri valdkondade kunstnikud

"Viis gestuuri…" on Elektroni uus sari, mille eesmärk on erinevate alade kunstnikud kokku viia, et sellest koostööst saaks sündida midagi uut.

Kümme päeva tagasi said Elektronis esmakordselt kokku ehtekunstnik Claudia Lepik ja fotograaf Maxim Mjödov. Nad ei olnud varem koostööd teinud, kuid leidsid ootamatult kiiresti ühise väljendusviisi.

Residentuuri dramaturgi Alissa Šnaideri sõnul tekkis kahe kunstniku vahel koheselt usaldus ja hea sünergia. "Teoste vahel oli väga palju sarnaseid elemente ning nende meetodid on suhteliselt sarnased. Neil polnud vaja sõnastada ja rääkida, sest nad hakkasid kohe unikaalseid maailmu looma läbi vanade teoste ja läbi nende teoste, mis nad lõid siin kohapeal," rääkis ta.

"Ei ole olemas sellist formaati, mis kutsuks kokku skulptorid, fotograafid, etenduskunstnikud, et nad saaksid midagi koos luua," ütles Elektroni produtsent Kaie Olmre. "Me mõtlesime, et see oleks meie poolt esimene žest, et vaadata, mis saab," lisas ta.

Elektron ei sea nõudeid, mis residentuurist sündima peaks. Kunstnike paarid saavad ise otsustada, mis residentuuri tulemus on ja mida nad publikule esitada soovivad.

"Meid huvitabki just see valdkondade vaheline sidusus ja kooslus. Et me saaksime omavahel koostööd teha. Meie saalis, kümme päeva, et nad saaksid luua, mis iganes nad soovivad," rääkis Olmre.

Täna, 1. novembril esitavad Elektronis oma ühistööd Claudia Lepik ja Maxim Mjödov. Homsest alustab kümnepäevast residentuuri juba uus kunstnike paar – koreograaf Sveta Grigorjeva ja näitleja Mikhail Pashchuk.