Liisbeth Horni uuslavastus esietendub Elektroni kunstisaalis

"Mind kuidagi võlus see idee, kuidas kõik konstrueerivad oma peades reaalsust täiesti erinevalt," sõnas lavastuse autor ja lavastaja Liisbeth Horn. "See materjal, mis siin on, tulebki sellest, kuidas me kõik kolmekesi oleme hakanud lahti mõtestama, kas see asi on päris, arutanud tundide kaupa erinevate aspektide üle ja siis need kuidagi siia lavale kokku pannud, et sellest mingi uus tegelikkus vormida," selgitas ta.

Johanna Vaiksoo rääkis, et kogutud on suurel hulgal dokumentaalkaadreid, suvel käidi koos matkamas ja proovides inimestega suhtlemas. "Mind huvitab väga dokumentaalsus ja kuidas seda tuua siia ruumi niimoodi, et see ei ole esitatud otseselt dokumentaalselt. Kõik see, mis me kolmekesi ühiselt oleme leidnud läheb mulle korda, sest me vaatame asju väga erineva nurga alt, aga see ei ole takistus," arvas Johanna Vaiksoo.

"Eks siin on palju erinevaid väljakutseid just sotsiaalses mõttes. Ta on kommunikatsioonivorm ühelt poolt, aga teiselt poolt see on nii teistsugune tavalisele argielule. See annab mingisuguse tugeva teistsuguse perspektiivi," lisas August Vaiksoo.

Etendused toimuvad Koplis, Elektroni kunstisaalis, kus kokku mängitakse lavastust viis korda. "Tõsielu laulikud" esietendub 28. septembril.