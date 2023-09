Arvustus. "Vallatud võtted" ei leia sügavust

Kanada ühe tuntuima näitekirjaniku Norm Fosteri tekst viib vaataja tagasi aega, mil vaadati veel videokassette ning helistati lauatelefonilt. Kolm töötut – endine operaator Alex, kostüümiäris tegutsenud Rollie ja tema naine Daphne – tulevad pärast pornofilmi vaatamist mõttele ise sarnane linateos vändata. Vallatut mõtet asutakse ka ellu viima. Filmi tegemine ei möödu takistuste ning publiku jaoks naljata.

Töötus on aktuaalne teema, eriti praegusel ajal. "Vallatud võtted" trupi liikmed Margus Grosnõi ja Eduard Salmistu on leidnud, et lavastaja Peeter Tammearu on lavale toonud "armsa ja helge loo, kus kaks noort inimest üksteist leiavad ning tegelased probleemidele loomingulisi lahendusi leiavad." Näidendi autori enda kohta võib kirjaniku kodulehelt leida kiitvaid lauseid: "Norm Fosteril on intelligentne huumorimeel ja ta kirjutab nii elulisi tegelasi, et publik näeb laval justkui enda peegelpilti." Foster on oma riigis prominentne kuju, sest Kanadas tegutsev Morpheus Theatre otsustas riigi 150. sünnipäevaks tuua lavale just tema kirjutatud näidendi.

"Vallatud võtted" Autor/allikas: Kalev Lilleorg

Paraku ei esitlenud Rakvere teatri uuslavastus Fosteri intelligentset huumorisoont ja lihast-luust tegelasi kõige paremini. Loo armsus, millest trupiliikmed kõnelesid, ei tulnud üsna toorel esietendusel välja.

Silja Miksi kehastatud Daphnel, kes kirjutab pornofilmis lahti oma seksuaalfantaasiad, on oma mehega keeruline suhe. Rollie (Margus Grosnõi) ei pea oma naist kõige oskuslikumaks, Daphnet ei paista mees seksuaalselt rahuldavat. Abieluraskustele Rakvere teatri lavastuses pigem vihjatakse ja uut hingamist vajavat abielu pikemalt ei analüüsita.

Margus Grosnõi suhtleb lavastuse jooksul publikuga, jutustades ja kommenteerides lahti rulluvat lugu. Publikuga suhtlemise käigus selgub, et Grosnõi tegelane armastab luisata, ennast teistele paremast küljest näidata. Selle teadmisega ei tee aga lavastus midagi.

"Vallatud võtted" Autor/allikas: Kalev Lilleorg

Madis Mäeoru mängitud seksuaalselt kogenematu Byroni siiras teadmatus seksi suhtes polnud lõpuni usutav. Oli tunda, et näitleja hoiab mängides end justkui tagasi. Mäeoru ja Tuuli Maarja Mölleri vahel ei ole kübetki keemiat, kuigi nende tegelased (Jill ja Byron) peaksid lavastuse jooksul üksteist leidma. Kõige küpsem oli esietendusel Eduard Salmistu, kelle naistemaia, ropu suu ja nilbe Alexi mõtete tagant võis tunda üksildust ning abitust. Salmistul on alati olnud väga hea koomikunärv.

Tobias Tammearu muusikaline kujundus on üks lavastuse tugevamaid aspekte. Muusika toob vaataja esimesest hetkest sensuaalsesse maailma. Jaanus Laagrikülli kunstnikutöö on põnevalt loominguline. Daphne ja Rollie maja on esemete rohkusele, toetavale valguskujundusele elama pandud.

Peeter Tammearu lavastatud "Vallatud võtted" naerutab publikut kindlasti, Keiu Virro on tabavalt öelnud, et keerulistel aegadel soovitaksegi meelelahutust vaadata. Sellegipoolest võiks hea meelelahutus pakkuda rohkem sügavust kui Rakvere teatri uuslavastus.