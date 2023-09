Rakvere teatri hooaja avas Norm Fosteri komöödia "Vallatud võtted"

Rakvere teatri näitleja Margus Grosnõi sõnul võib seda teksti mitut moodi käsitleda. "Sellist materjali, nagu on "Vallatud võtted", annab kindlasti ka väga labaselt teha. Aga tänu jumalale on meie töötlus sellest materjalist selline armas," avaldas ta.

Esimest hooaega Rakvere teatris kaasa tegevale Tuuli Maarja Möllerile oli komöödias mängimine uus kogemus. "Minu jaoks on see esimene komöödiatükk, milles ma kaasa teen. Selles mõttes oli mul huvitav õppida, avastada, katsetada, mis on need komöödia eripärad," sõnas ta.

Möller leidis, et päris keeruline oli uue žanriga kohaneda. "Seal on need kraadi küsimused ja täpsus olulisemad kui psüühikasse süübimine. See on rohkem selline täpsusmäng, mida tuleb treenida," arvas ta.

Margus Grosnõi nentis, et lavastajana andis Peeter Tammearu näitlejatele väga konkreetsed suunised. "Mõne koha peal ei saa sa ise midagi juurde panna, sest kui sa hakkad midagi juurde panema, siis see nali, mis sinna sisse on kirjutatud, ei tööta enam. Eks see komöödiažanr on üsna keeruline žanr, aga äge on teha, kui saal rõkkab naerda," sõnas Grosnõi.

Lavastuses toimub suhtlus ka publikuga, kuid ei tasu karta ega ka loota, et vaatajaid võtteplatsile kutsutakse.