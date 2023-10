Peeter Raudsepp: inimestel on vaja saada naerda

Rakvere teater alustas 84. hooaega komöödiatega "Vallatud võtted" ja "Ettevaatust, õnn!" ning nüüd on teatri repertuaaris kuus naerukohtadega lugu. Teatri loomingulise juhi Peeter Raudsepa sõnul on nende lavastustes suur komöödiate osakaal, et igapäevaellu rõõmu tuua.



"Inimestel on vaja saada naerda. Ja mul on tunne, et kui me teatris seda naerutamise asja teeme, siis me saame ka midagi muud sinna magusa kihi alla peita. Et inimene saab mõtelda ka, et kas asi on nii- või naapidi - kaks ühes," sõnas Raudsepp.



Peeter Raudsepp ei pelga, et mõni laval kuuldud nali võib vaatajat solvata.



"Kui inimene solvub, siis on ju tänapäeval mingis mõttes hea, et näed, inimesel on tunded olemas ja ta ikkagi väljendab neid. Ega me muidugi ei hakka kellelegi nuiaga virutama, see ei ole selline plakatlik poliitiline teater. Küll inimesed, kes sellist satiirilist asja tahavad, tunnevad ära need väikesed vihjed ühele või teisele poole," ütles teatri loomiguline juht.

Lisaks lavastustele "Vallatud võtted" ja "Ettevaatust, õnn!" on komöödiatest Rakvere teatri repertuaaris ka "Di ja Viv ja Rose", "Oi, Johnny", "Kõike head, vana toriseja" ja "Kuni ta suri".