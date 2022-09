Peeter Raudsepp: "Di ja Viv ja Rose" on lugu sõpruse olulisusest

Peeter Raudsepa sõnul oli lavastuse sünnis oluline, et Ülle Lichtfeldi ja Tiina Mälbergi kõrvale sai ta kaasata Elina Reinoldi. "See on selline lustakas, aga samal ajal ka kurb materjal, millega mul on väga palju kokkupuutepunkte, kuigi ma olen mees ja lava peal on kolm naist. Kui sai võimalikuks see, et saime Elina Reinoldi mängima kutsuda, saigi see otsustavaks," sõnas Raudsepp.

Rakvere teatris debüüdi teinud Elina Reinold nentis, et rollilahendus tuli keeruliselt, sest lavastuse tegevus käib läbi kolme aastakümne ning loo alguses on tegelased vaid 18-aastased. "Väga hea on vaadata oma laste pealt, kes on praegu just kahekümnesed, ja nende sõprade pealt," tõdes Reinold.

Lavastaja sõnul on "Di ja Viv ja Rose" lugu sõpruse olulisusest ja sellest, kui tähtis on see, et ka rasketel aegadel on su kõrval inimesed, kelle peale saab lõpuni loota. "Kelle ees sa võid vihastuda ning kellega koos sa saad rõõmustada ja koos elada," täpsustas ta.