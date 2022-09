Rakvere Teatris esietendub Peeter Raudsepa lavastus "Di ja Viv ja Rose"

"Di ja Viv ja Rose" on inglise näitekirjaniku Amelia Bullmore´i näidend, kus kolme naise 30 aastat sõprust publiku ette tuuakse. 1983. aastal kohtuvad Inglismaal ülikoolis kolm naist, kes on esmapilgul liiga erinevad selleks, et neist head sõbrad võiks saada. Ülikoolis veedetud aastad liidavad naised kogu eluks, milles tuleb ette nii tõuse kui mõõnu, raskusi ja humoorikaid seiku.

"Nende tormiline koos elamine sõpruses ja vaenus, naljas ja valus meenutab väga noorte elu üheksakümnendate Eestis: uljas elunautimine, kirglikud arvamuste põrkumised, ühiselt üle elatud katastroofid ja kusagil kaugel terenduv vajadus hakata endale leiba teenima. Ja kõigest sellest sünnib sõpruse ime," kirjeldas Raudsepp.

Külalisena astub esimest korda Rakvere Teatri laval üles Elina Reinold, temaga koos astuvad üles Ülle Lichtfeldt ja Tiina Mälberg. Lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Yana Khanikova, helilooja Malle Maltis, videokunstnik Rommi Rutta.