Noorsooteatris esietendub koosolemise rõõmule pühendatud väikelastelavastus

Lavastuses ratsutatakse kepphobustel läbi preeria, peetakse pidu ja kui ka korraks tülli minnakse, siis lepitakse jälle ära. Lavastaja ja kunstniku Joel Väli sõnul on "Tähistaeva all" ood rahule, koosolemise rõõmule ja ilule. "Jagame ju ühist taevalaotust kõigi inimeste ja loomade-lindude, kõigi tähtede ja teiste taevakehadega, kõige elavaga. Kui see teadmine kohale jõuab, siis on ju selge, et pole mõtet kraagelda ega kakelda – parem tunneme rõõmu üksteisega koosolemisest," rääkis ta.

Lavastuse aluseks on tšerokiide, zunide, hidatsade ja teiste Põhja-Ameerika põlisrahvaste pärimuslood, mille on koos lavastaja ja trupiga dramatiseerinud Indrek Koff.

Lavastuse helimaailma on loonud Rudolf-Paul Korp, valguslahenduse Kärt Karro ning kostüümid Lisette Sivard. Alates 3. eluaastast sobivas lavastuses mängivad Alice Siil ja Anti Kobin.