Galerii: Rakvere teatris jõuab publiku ette Peeter Raudsepa lavastatud komöödia "Oi, Johnny"

Lavastaja peab Ray Cooney komöödiat täiskasvanute lastelooks. "Lapsed mängivad asjadega pööraselt ja fantaasiarikkalt, meie aga ei mängi mõmmiku ja nukuga, vaid seksi ja abielu teemadega," selgitas ta ja lisas, et Cooney loos ärkab inimene tänu valedele ellu ja saab järsku oma köidikutest vabaks. "Ta ei pea enam kartma seda, mida ühiskond temast mõtleb, vähemalt selle kaks tundi, mil meie lugu kestab, saab tegelane elada uljalt ja panna kõik oma fantaasiad ja elujõu mängu."

"Rakvere teatriga töötasin sellisel viisil nagu olen koostööd endale alati ette kujutanud," kinnitas kunstnik Yana Khanikova ja lisas, et see pakub kunstnikule võimalust enda ressursse maksimaalselt kasutada ning toob töörõõmu. "Selle lavastuse üheks omapäraks on, et tegevus toimub paralleelselt kahes erinevas korteris, mis pani mõtlema, kuidas seda lavakujunduses näidata."

Komöödias "Oi, Johnny" mängivad Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Madis Mäeorg, Märten Matsu ja Tarmo Tagamets. Autor Ray Cooney, lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Yana Khanikova, liikumisjuht Helen Solovjev, muusikaline kujundaja Morten-Endrik Milder, valguskujundaja Roomet Villau, tõlkija Triin Tael.