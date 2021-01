Pildid: Karl Koppelmaa alustas Rakvere teatris proove lavastusega "Katk.Est.Used."

Loo pealkirjas on Karl Koppelmaa sõnul taotluslik kahetimõistetavus. "Ühtpidi võib rääkida katkestustest põhiliselt selles kontekstis, mida Nõukogude Liit eesti kultuuriga tegi," selgitas ta ja lisas, et teistpidi räägib "Katk.Est.Used." perekonnast, milles üks tegelane satub uurima konstellatsiooniteraapiat. "Miks mina olen selline nagu mina olen – ema-isa pärast, aga nemad on sellised oma ema-isa pärast, nemad on oma ema-isa pärast ning paljude Eesti suguvõsade puhul me jõuame välja Põhjasõja ja katkuni, kuid kas katk jõuab sama ahelat pidi välja ka meieni?"

Lavastuses mängivad Liisa Aibel, Grete Jürgenson, Jaune Kimmel, Peeter Rästas, Elar Vahter, Silja Miks ja Imre Õunapuu. "Katk.est.Used" esietendub Rakvere teatris märtsis.