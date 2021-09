Karl Koppelmaa: "Katk.Est.Used" paneb ühele etapile punkti

Viis aastat tagasi just festivalil Draama oma esimese lavastuse vaatajateni toonud Karl Koppelmaale jaoks on uus teos murranguline. "Need inimesed, kes on varem minu loominguga kursis olnud, võivad tunda ära, et see on mingi kokkuvõte või see on ka mingisuguse punkti panemine ühele etapile," tõdes ta.

Rakvere teatri näitleja Grete Jürgensoni sõnul räägib "Katk.Est.Used" loo tavalisest Eesti pärast. "Hästi võluv on see, et Karl kasutab suulist keelt, ta on sisse kirjutanud nohid, mõttepausid, katkestatud mõtted, pooleli jäänud laused, mis on ju normaalne, sest see on meie tavapärasest suhtluses kogu aeg olemas," kinnitas ta.

Lavastus "Katk.Est.Used" pidi esietenduma Rakvere teatris juba kevadel, kuid esietendus lükkus koroonaviiruse tõttu edasi. Rakveres tuuakse "Katk.Est.Used" esimest korda publiku ette 10. septembril.