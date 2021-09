Keiu Virro suvelavastusest: "Eramaa" on hea näide, kuidas üks haltuura välja näeb

Teatrikriitik Keiu Virro sõnas, et tema käis vaatamas umbes 30 suvelavastust, mis on siiski alla poole neist uuslavastustest, mis tegelikult suvekuudel publiku ette jõudsid. "Selliseid lavastusi, mis oma kunstilise lahendusega suu lahti võtaksid, eriti palju ei olnud, aga kindlasti pole küsimus ka selles, et meeletut haltuurat tehtaks," kinnitas ta, lisades, et kvaliteet on korralik. "Üldjoontes läks pigem hästi, kurta ei ole põhjust."

Tänavuse teatrisuve ühe kõige negatiivsema teatrielamuse sai Virro Pootsi veinimõistast, kus jõudis publiku ette Anti Reinthali lavastus "Eramaa". "Siiamaani jutuainet on jätkunud," kinnitas ta ja lisas, et üks väga halb lavastus pakub alati rohkem jutuainet kui keskpärane. "See lavastus on näide, kuidas üks haltuura välja näeb: pead toppima võimalikult palju inimesi kuhugi toolide peale, andma neile kätte veinid ja lootma, et see vein lahjendab kuidagi nende emotsiooni."

Tartu Uue Teatri "Serafima ja Bogdani" puhul võib Virro sõnul märgata, et isegi negatiivsed arvustused on võtnud seda materjali väga põhjalikult analüüsida. "Selle põhjal võib öelda, et on, mida analüüsida," kinnitas ta ja mainis, et see oli kindlasti üks selle teatrisuve suurim õnnestumine. "Võtab suure traagilise romaani ning teeb sellest täiesti eraldiseisva kunstiväärtusega lavastuse."

"Need lavastused, mis minu jaoks olid huvitavad vaadata, ma ei saa neid soovitada järgmiseks suveks, sest need on poliitilise teatri valdkonnast," kinnitas ta ja lisas, et teatriga on see probleem, et kuivõrd tegemine võtab aega, siis kipuvad asjad aeguma juba selleks hetkeks, kui need etenduvad. "Mulle väga meeldis Musta Kasti "Pidu katku ajal", mis pole ehk kunstiliselt nii tugev kui nende üsna sarnases stiilis "Peks mõisatallis", aga ta on kahtlemata terav ja vaimukas."

Suvistest projektidest jäi Virrole silma kaks Kinoteatri projekti: Naissaarel mängitud "Bäng" ja Tartu Uues Teatris publiku ette jõudnud "Haige mäger". "Tartus gümnaasiumi- ja bakalaureuseaastad veetnuna tuli "Haiget mäkra" vaadates nostalgia omaaegse kultuurielu suhtes, see on vormiliselt väga äge ja hästi kirjutatud tekst."