Liivi muuseumis esietendub Kalev Kudu lavastus Juhan Liivist

Varasemalt on Kudu nullteatriga lavale toonud kaks Liiviga seotud luulelavastust ("Mind vaatas ühe lille silm") ning zenbudistlikest lugudest rituaallavastuse "...lumi just on langenud üle Yoshino küla". Minimalistlik, rituaalne, vaikust hindav lavastus "Ma tahaksin olla kui lill..." on Juhan Liivi tsüklis viimane.

1913. aasta hilissügisel alustab Juhan Liiv oma järjekordset rännakut Tartust eikuhugi. Ta astub Tartu-Valga rongi. Rongis tuleb talle palju asju meelde, seal jääb ta ka oma loomuse ja teda ümbritseva looduse üle mõtisklema. Ta saab aru, et inimesena ta ei leia vastuseid neile põletavatele küsimustele. Paraku sõidab Liiv ilma piletita ja ta tõstetakse rongist enne Valgat välja.

Muusikaline kujundus Kalev Kudu, Karl Edgar Tammi ja Kiwa, Liivi ja iseennast mängib Karl Edgar Tammi.