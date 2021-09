Hedi-Liis Toome: Draama festival teeb läbilõike Eesti teatrist

Tartus saab sel nädalal näha lavastusi igast eesti teatrilinnast, näiteks esietendustest jõuab Vanemuise väikses majas publikuni Rakvere teatri "Katk.Est.Used". Üle mitme aasta on Tartusse kutsutud ka mitu tõeliselt suurt lavastused, neist mõne jaoks on ehitatud lausa täiesti uus teatrisaal ERMi sillaalale. Festivali tegevjuht Hedi-Liis Toome kinnitas, et suurte tegijate kõrval on nad siiski kohale kutsunud ka väisemaid teatreid. "Tõesti läbilõige Eesti teatrist on kohal."

Teatrifestivali avab Maria Faust oma uudisteosega "Kootud relvad", mis pidi algselt esitamisele tulema kevadisel DNA-teemalisel Eesti Muusika Päevadel. "Mind huvitas väga, kuidas panna muusikasse täiesti tavalised Eesti kindakirjad" rõhutas ta ja mainis, et niiviisi lodjal muusikat mängides saab etteastest omamoodi raadioteater. "Kogu linnamelu ja linnahääled saavadki üheks meie muusikaga."