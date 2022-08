Hedi-Liis Toome suvelavastustest: vaheajad on pikad, et inimesed saaksid tooteid osta

Toome teatas, et teatri puhul on väga raske mõista, kust läheb piir kunsti toetamise ja suunava sisu ehk propaganda vahel.

Siiski arvas teatriteaduse lektor, et riikliku toetuse saamine Eesti teatrietenduste sisu ei mõjuta. "Positiivne näide on nüüdseks tegevuse lõpetanud teater NO99, mis oli samuti oli riiklikult rahastatud teater, aga samas oli ka Eesti riigi suhtes oma poliitilistes lavastuses väga kriitiline. Minu meelest näitab see, et me elame demokraatlikus riigis."

Toome sõnas, et poliitiliselt kallutatud teatrietendusi võib teha juhul, kui need on privaatsed. "Aga kui näiteks minul või teil, kes ei ole selle erakonna toetajad, on võimalik pilet osta... siis peaksime kindlasti olema teadlikud, et tegelikult on see teatud erakonna poolt kinni makstud propaganda."

"Mul on tunne, et teatritegijad ise proovivad leida huvitavaid, uusi kohti ja Eesti kontekstis on nendeks aastaid olnud mõisad. Mõisad on samas huvitatud, et läbi etenduse tuleks sinna järjest rohkem inimesi," arutles Toome mõisate ja teatrite koostööd.

"Ma olen nõus sellega, et kui etendus toimub kuskil mõisas, siis tihti on vaheaeg väga pikk selleks, et inimesed saaksid osta kõiki neid tooteid, mida mõis ise toodab. Pakkuda mõisale raha teenimise võimalust," lausus Toome. "Aga mul on tunne, et see on mõeldud nii, et mõlemale poolele oleks lavastuse väljatoomine kasulik," rääkis ta ja lisas, et sel juhul on siiski tegemist kommertslikuma teatriga ning Toome loodab, et sellistesse projektidesse Eesti riik raha ei pane.