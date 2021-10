Galerii ja video: Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Garaaž"

Uue kuuldemängu "Garaaž" tegevus toimub ühes väikelinnas asuvas vanas autoremondi töökojas. Töökoja omanik ja autoremondi lukksepp Jaak on jõudnud nii pensioniea kui ka pankroti lävele. Nüüd on ta tööle võtnud vana sõbra Olli, kes tagandati koolijuhataja kohalt. Kas kahel vana kooli mehel õnnestub töökoda päästa? Kuidas oma teenust kaasaegsemalt müüa? Ja kas mehed südamepõhjas seda üldse tahavadki?

Kurbnaljakaid äratundmishetki pakkuva kuuldemängu autor on tuntud soome teatrilavastaja, näitleja ja dramaturg ning Kansallisteatteri juhataja Mika Juhani Myllyaho. Raadioteatris on kuuldemängu lavastanud Tamur Tohver, kes esmalt tõi näidendi teatrilavale 2019. aastal. "Seda näidendit lugedes taipasin ühtäkki, kui palju on east sõltumata meie hulgas neid, kes tegelikult ei soovi kõigega kaasa joosta," märkis Tohver ja lisas, et näidendi juures kõnetas teda nende 60-aastaste vanameeste jõulisus ja vitaalsus, rõõm ja elutahe. "Ja ma leidsin, et olen tabanud naelapea pihta. Kui ollakse keskeas, on see hääbumine või algab just alles siis parimal moel rock'n'roll?!"

Kuuldemängu peaosalisi kehastavad Tõnu Oja ja Egon Nuter, kaasa teeb veel Alice Siil. Helirežissöör on Andres Olema. Teksti on soome keelest tõlkinud Tamur Tohver. Näidendi õigusi teostab Nordic Drama Corner Oy.

Kuuldemäng "Garaaž" esietendub Vikerraadios laupäeval 30. oktoobril kell 19.05 ja Klassikaraadios pühapäeval, 31. oktoobril kell 15.05.