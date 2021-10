Raadioteatri kuuldemäng "Lõvi" pälvis festivalil Prix Europa kõrge tunnustuse

Potsdamis toimunud Prix Europa 2021 festivalil jagati reedel üle-euroopalisi auhindu. Kuuldemängude kategoorias pälvis eripreemia (Special Commendation) Raadioteari kuuldemäng "Lõvi". Martin Alguse novelli põhjal valminud kuuldemängu lavastaja, dramaturg ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets, helirežissöör Külli Tüli.

Kokku osales kuuldemängude kategoorias 31 tööd 20 maalt, žürii andis välja peapreemia ja eriauhinna, peaauhinna pälvis ARTE Radio kuuldemäng "Godcast".

Raadioteatri kuuldemängu "Lõvi" tegevus toimub taasiseseisvunud Eesti Vabariigi alguspäevil ühes väikelinnas. Sündmused käivitab ootamatu juhtum: rändloomaaias on puurist lahti pääsenud Aafrika lõvi. Puhkeb paanika, aga kogu selles veidras situatsioonis on annus absurdi. Kuidas reageerivad erinevad inimesed tavatule uudisele? Kuidas mõjutab lõvi linnakese argirutiini, võib-olla koguni inimsaatusi?

Peaosades Ago Anderson, Aarne Soro ja Piret Laurimaa, kaasa teevad Ringo Ramul, Oleg Titov, Janek Vadi, Rait Õunapuu, Andres Noormets, Tanel Russ, Kadri Noormets, Janne Ristimets, Johanna Kümmel ja Hans Noormets. "Lõvi" esietendus 21. augustil 2021, Raadioteater pühendas kuuldemängu Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale.

Euroopa parimaid tele-, raadio- ja digitaalprogramme koondaval Prix Europa festivalil jagatakse auhindu üheksas kategoorias, igas kategoorias antakse välja peapreemia ja eripreemia. 268 meediaettevõtet esitasid tänavu festivalile kokku 684 tööd, nominentide hulka jõudis 209 programmi 26 riigist. Kuuldemängu "Lõvi" kõrval pälvis nominatsiooni ka Eesti lugude sarja film "Murust".

Raadioteater on Prix Europal osalenud 1993. aastast. Kahel korral on Andres Noormetsa kuuldemängud pälvinud peapreemia, 2010. aastal kuuldemängu "Vaikus ja karjed" ja 2016. aastal kuuldemängu "Asjad" eest. Eripreemia on lisaks "Lõvile" pälvinud kuuldemäng "Päev" 2008. aastal. Kõikide auhinnatud kuuldemängude helirežissöör on Külli Tüli.

Kuuldemängu "Lõvi" saab kuulata veebikanalis Jupiter.